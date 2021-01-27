Главбуха «Городского центра наружной рекламы» Новосибирска заподозрили в особо крупных хищениях

В Новосибирске материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Городской центр наружной рекламы», сообщили в надзорном ведомстве. Как установила проверка, главбух без подтверждающей документации перечислила в 2018-2020 годах на свой банковский счет свыше 1,8 млн руб. Эти деньги в качестве задатка были внесены участниками торгов на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций и подлежали возврату.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Сибирь”, 25 сентября прошлого года сотрудники новосибирских управлений ФСБ и СКР задержали главу комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню. По данным следствия, чиновник получил взятку 200 тыс. руб. от представителя рекламного агентства за разрешение на размещение нестандартных рекламных конструкций. Деньги, указывается в деле, поступили на счет подконтрольной ему фирмы под видом оплаты консультационных услуг. Центральный райсуд отправил чиновника в СИЗО.

Илья Николаев