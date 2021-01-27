«Уральские авиалинии» могут начать выполнять из Омска новые рейсы

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о переговорах с гендиректором авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергеем Скуратовым по открытию новых рейсов из Омска. «Начали переговоры о возможности открытия новых рейсов, которые свяжут Омск как с Востоком (Хабаровск, Владивосток, Пекин (Китай), так и с западным направлением (Москва, Калининград). В скором времени специалисты компании прибудут в Омск, чтобы уточнить все детали»,— сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

Сейчас, как следует из данных омского аэропорта, «Уральские авиалинии» выполняют полеты из Омска в Москву. В 2020 году аэропорт Омска за 11 месяцев обслужил 864,7 тыс. пассажиров (-32% к аналогичному периоду 2019 года). На внутренних воздушных линиях было обслужено 836,1 тыс. человек (-24 %), на международных — 28,6 тыс. пассажиров (-84 %).

Оксана Павлова