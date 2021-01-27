Экс-сенатора НАО Сабадаша арестовали после окончания срока за мошенничество

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего члена Совета Федерации от НАО Александра Сабадаша по новому делу о мошенничестве с банком «Таврический». Суд по мере пресечения был выездной, он прошел в больнице. В январе у экс-сенатора закончился срок по другому делу.

Александра Сабадаша отправили под стражу до 19 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Следствие обосновало арест, в том числе наличием гражданства США и недвижимости во Франции. По версии следствия, Александр Сабадаш вместе с неустановленными лицами в 2013 году похитил у банка 100 млн руб., оформив кредит на компанию «Норфолк». При этом не было заключения о финансовом состоянии заемщика.

Экс-сенатора задержали 25 января на территории СИЗО-1 «Кресты» сразу после освобождения от отбывания срока. В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил Александра Сабадаша к шести годам лишения свободы за покушение на хищение из бюджета 1,8 млрд руб. В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга приговорил его к 8,5 годам лишения свободы за мошенничество с деньгами банка «Таврический».

В октябре 2020 года против Александра Сабадаша возбудили уголовное дело об отмывании около 300 млн руб. в 2013-2014 годах.

Подробнее о новом деле — в материале “Ъ” «Александра Сабадаша обвиняют за решеткой».