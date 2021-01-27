Росатом поднялся в Горный

Министерство промышленности и торговли РФ передало имущественный комплекс предприятия по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» в ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) (входит в ГК «Росатом»). Согласно планам госкорпорации, с 2024 года в Горном должен начать работать экотехнопарк «Михайловский», который будет перерабатывать отходы I и II классов опасности. В саратовском правительстве рассчитывают на строительство «отвечающего всем экологическим стандартам и условиям предприятия». Представители оппозиции намерены продолжать протестные акции против потенциально опасного завода.

В ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» передан имущественный комплекс объекта по уничтожению химического оружия федерального казенного предприятия «Горный» в Краснопартизанском районе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Ранее с 2012 года ФКП «Горный» находилось в ведении Министерства промышленности и торговли РФ.Согласно планам Росатома, с 2024 года на базе объекта по уничтожению химоружия должен начать работать экотехнопарк «Михайловский».

Как писал „Ъ“, инвестиционный проект «Создание производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности на базе ФКП „Горный“ в рамках национального проекта „Экология“» задумывался еще в 2019 году. Согласно постановлению правительства РФ, подписанному на тот момент главой кабинета министров Дмитрием Медведевым, предприятие мощностью 50 тыс. тонн в год должно было быть построено к 2023 году. Сейчас называется срок 2024 год. Ожидается, что за четыре года на производственно-технологический комплекс в Краснопартизанском районе из федерального бюджета будет выделено 4,29 млрд руб. Согласно программе правительства РФ, аналогичные заводы должны появиться в Кировской, Курганской областях и в республике Удмуртия. Предприятие в Саратовской области должно стать первым из четырех. ФКП «Горный», на базе которого планируется новое предприятие, занималось уничтожением запасов химического оружия в 2002–2006 годах, после чего работы на объекте ­прекратились.

Проект строительства завода по утилизации отходов I и II классов опасности (вещества чрезвычайно высокой опасности и высокоопасные вещества) вызвал недовольство общественности. Самая крупная акция, организованная реготделением КПРФ, собрала около 1 тыс. человек. Губернатор области Валерий Радаев, комментируя недовольство жителей, заявлял, что «некоторые депутаты нагнетают ситуацию, занимаясь политиканством».

В Росатоме отмечали, что в Саратовской области планируется переработка смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащих отходов (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточных отходов промпредприятий, органических отходов, смешанных и комбинированных органических и неорганических отходов. Предусмотрено три группы технологических решений: физико-химическая обработка, решения для ртутьсодержащих отходов и высокотемпературное обезвреживание. Технологии, согласно планам Росатома, должны быть замкнуты в единый производственный цикл, что позволяет исключить захоронение отходов на объекте.

В июле прошлого года комиссия по экологии общественного совета ГК «Росатом» провела в удаленном режиме общественные обсуждения проекта создания четырех экотехнопарков. На мероприятии председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин предложил применить в проекте современные автоматические станции контроля качества воды, дополнительных рекомендаций Рос­атому не поступило.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, комментируя передачу предприятия по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» ФЭО, отметил, что перепрофилирование объекта по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» проходит «под пристальным вниманием общественности». «Главная задача правительства Саратовской области — обеспечение экологической безопасности населения и окружающей среды региона. Уверен, что на этой площадке будет создано современное, отвечающее всем экологическим стандартам и условиям предприятие с применением наилучших доступных технологий»,— отметил он.

Несмотря на то, что объект в Горном уже передан в Росатом, представители оппозиционных сил в Саратовской области намерены продолжать протесты против строительства завода по переработке химических отходов. Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко отмечает, что для компартии в регионе строительство предприятия «не предмет обсуждения». «Мы однозначно считаем, что его на территории региона не должно быть, это опасность для жителей. Инициаторы строительства попытались переименовать его на „экотехнопарк“ вместо „комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности“, но суть не изменилась — в области будут в большом количестве уничтожаться опасные отходы. То, что в 2019 году многие жители выступили против, уже заставило Рос­атом сдвинуть сроки исполнения проекта на год. Мы намерены не допустить его появления»,— сказал господин Бондаренко.

Сергей Петунин