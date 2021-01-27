Погода в думе

В Саратовской городской думе уменьшится количество депутатов, а ее формирование станет проходить по мажоритарной системе. Соответствующие поправки в устав города, предложенные городским собранием, были одобрены вчера на публичных слушаниях. Сокращение числа депутатов происходит несмотря на увеличение числа избирателей в областном центре в связи с присоединением к Саратову муниципалитетов Саратовского района. Депутаты эти поправки в целом одобряют и считают, что таким образом установится более близкий контакт с населением.

Число депутатов Саратовской городской думы сократится до 35. Такие поправки в устав Саратова вчера были одобрены на публичных слушаниях, посвященных поправкам в основной нормативно-правовой акт города. Как пояснил депутат гордумы единоросс Александр Янклович, коррективы предлагаются в связи с изменением числа избирателей в областном центре. При нынешнем количестве последних (по данным избирательной комиссии Саратовской области, на 1 января этого года — 674 639 человек. — „Ъ“) муниципальное собрание может установить любое число депутатов от 35 до 50. «Проектом предлагается утвердить минимальное число депутатов»,— отметил господин Янклович.

Также, как писал „Ъ“, в Саратове меняется принцип формирования городского собрания депутатов: вместо смешанной формы все депутаты будут избираться по одномандатным округам. Такие поправки предложили депутаты облдумы Сергей Гладков и Сергей Грачев (оба — «Единая Россия»), мотивируя это тем, что мера поможет депутатам стать ближе к избирателям. Сейчас гордума Саратова формируется из 41 депутата (21 — по одномандатным округам и 20 — по партийным спискам), в декабре прошлого года полномочия сложили единороссы Александр Ванцов и Виктор Малетин в связи с переходом на работу в Общественную палату области.

Поправки о сокращении числа депутатов вносятся несмотря на рост числа избирателей. На 1 января 2020 года, по данным облизбиркома, в Саратове имели право голосовать 671 192 человека. При этом их количество сократилось по сравнению с 2016 годом, когда формировался действующий созыв гордумы (677 257 избирателей). Как писал „Ъ“, с 1 января в состав Саратова вошли два сельских муниципальных образования Саратовского района — Багаевское МО и поселок Красный Текстильщик (количество жителей увеличилось на 7,5 тыс. человек). Подали обращения о вхождении в состав областного центра депутаты Рыбушанского МО и Синеньского МО Саратовского района. Число жителей может вырасти еще на 6 тыс. человек.

Депутат гордумы Максим Самсонов («Справедливая Россия») относится к этому решению неоднозначно. На его взгляд, причины появления этих поправок — «падающий рейтинг „Единой России“, их боязнь проиграть на будущих выборах». «Это не первый случай, когда они начинают менять „правила игры“. Это делается постоянно в зависимости от политической конъюнктуры»,— говорит депутат гордумы. С другой стороны, он считает, что так депутаты станут ближе к жителям города. «Сейчас у нас 21 одномандатник, а будет 35. Соответственно на одного депутата будет приходиться меньшее количество людей, они станут ближе контактировать с населением. С точки зрения самой системы, как она должна работать, мне кажется, это правильно»,— отмечает господин Самсонов.

Беспартийный Виктор Марков поддерживает утверждение минимального количества депутатов. Он уверен, надо говорить не о количестве, а об их качестве и о том, по какой системе проходят выборы. «На мой взгляд, качество депутата, который прошел через горнило выборов по своему округу, только возрастет. Их количество уменьшается, зато увеличивается количество округов. Доступность к депутату для жителей возрастает»,— полагает господин Марков.

Депутат Саратовской городской думы от КПРФ Андрей Карасев назвал уменьшение количества депутатов «глупостью». «Я считаю, что 35 — это не та цифра, которая должна быть. Если мы хотим, чтобы была нормальная дума, то количество депутатов должно быть еще больше. Ведь на заседания не ходят очень многие единороссы. Я считаю, это неправильно»,— считает депутат.

Мария Шахрай