Норильский мэр пришел из никеля

Депутаты горсовета Норильска (Красноярский край) избрали главой города лидера фракции «Единая Россия» (ЕР) в парламенте Дмитрия Карасева. Выборы проводились повторно: в октябре господин Карасев снял свою кандидатуру из-за конфликта с краевыми властями и призвал остальных кандидатов последовать его примеру. На повторных выборах региональная ячейка ЕР планировала поддержать другого претендента, однако городские единороссы назвали Дмитрия Карасева бескомпромиссным кандидатом. Политолог считает, что новый мэр является креатурой «Норникеля».

Сегодня гордума Норильска избрала мэром города Дмитрия Карасева. За него проголосовал 31 депутат из 32 присутствовавших. Начальнику правового управления мэрии Алексею Ситникову достался лишь один голос. За остальных четырех кандидатов не проголосовал никто. ЕР контролирует в гордуме 24 места из 34, ЛДПР — 5, «Справедливая Россия» — 3, «Зеленые» — 2.

Дмитрию Карасеву 39 лет, он родился в Норильске. С 2007 года он работал топ-менеджером «Таймыргаза», а в феврале 2012-го стал советником заместителя директора ГК «Норильский никель» по персоналу и соцполитике. В том же году господин Карасев стал помощником главы города, с 2015 года — начальником управделами горсовета, а в 2017 году был избран его депутатом от ЕР и стал лидером партийной фракции.

Напомним, бывший глава Норильска Ринат Ахметчин покинул пост летом 2020 года после крупнейшего в Арктике разлива нефтепродуктов: в мае около 21 тыс. тонн дизельного топлива утекли в грунт и реки Красноярского края из разрушившегося резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). В октябре суд признал его виновным в халатности из-за трехсуточной задержки с введением в городе режима ЧС. Суд назначил ему полгода исправительных работ.

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Норильска должен был пройти 30 октября, однако по призыву Дмитрия Карасева семь из восьми кандидатов отказались от участия в нем. Сам господин Карасев тогда заявил, что конкурс «превратился в конфликт» и необходимо провести дополнительные консультации с краевыми властями. Депутаты горсовета на условиях анонимности поясняли “Ъ”, что отмена конкурса стала следствием разногласий «Норникеля», властей города и края вокруг аварии на ТЭЦ-3.

В новом конкурсе на пост мэра приняли участие 12 человек, половина из них прошла в финал. Помимо Дмитрия Карасева и Алексея Ситникова кандидатами стали и. о. мэра Николай Тимофеев, замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко, первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов (ЕР) и глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев. Сегодня на сессии гордумы Николай Тимофеев и Сергей Ткаченко предложили депутатам поддержать кандидатуру господина Карасева.

Для оппозиционных депутатов это стало неожиданностью. «Они были сильнейшими претендентами с хорошими программами. Просьба поддержать Карасева удивительна, но они имели на это право»,— рассказала “Ъ” депутат Наталья Кармановская («Зеленые»). Фракция СР также планировала голосовать за кандидатов, взявших самоотвод, пояснил “Ъ” ее лидер Дмитрий Дубров: «Но Карасев знает проблематику города, это однозначно можно записать в плюсы». Для ЕР господин Карасев был «бескомпромиссным кандидатом», заявила “Ъ” единоросс Наталья Плотникова.

Впрочем, секретарь красноярского отделения ЕР Алексей Додатко рассказал “Ъ”, что руководство ячейки «выделило для себя» другого кандидата — Владислава Логинова, и хотело рекомендовать депутатам голосовать за него, однако из-за коронавируса ЕР не смогла провести городскую конференцию и вынести соответствующее решение. «Так что депутаты могли голосовать самостоятельно»,— сказал господин Додатко. Сам Дмитрий Карасев пояснил “Ъ”, что до конца не верил в победу и теперь планирует взять Николая Тимофеева в свою команду.

Красноярский политолог Кирилл Дюндик полагает, что на выборах победил «кандидат "Норникеля"», а у краевых властей «не хватило авторитета», чтобы продавить своего: «Карасев родился и почти всю жизнь проработал в родном городе, в том числе в "Норникеле", поэтому к указаниям краевых властей он вряд ли будет прислушиваться. Все-таки Норильск на протяжении многих лет считается вотчиной компании».

Юлия Сасевич, Новосибирск