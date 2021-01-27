Газетно-уголовная статья

Республиканское управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей уфимской дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой, изнасилованной в 2018 году в здании отдела по вопросам миграции отдела полиции по Уфимскому району. Поводом для расследования стала публикация в «Комсомольской правде» журналистки Ульяны Скойбеды, в которой приводились материалы уголовного дела — фотографии потерпевшей в нижнем белье, фрагменты личной переписки и так далее. Госпожа Фатхлисламова заявляет, что не давала согласия на публикацию этих данных. В «Комсомольской правде» заявили, что не в курсе возбуждения уголовного дела.

СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК) и нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК) по заявлению бывшей уфимской дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой, сообщила правозащитная организация «Правовая инициатива» (внесена Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов). В октябре 2018 года госпожа Фатхлисламова обвинила в изнасиловании троих полицейских — экс-начальника отдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и экс-начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павла Яромчука. В декабре 2019 года Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет лишения свободы, а Павел Яромчук — шесть лет колонии общего режима. В июле 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева и сократил наказание Яромчуку до четырех лет лишения свободы. В ноябре 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Башкирии. Заседание по делу назначено на 29 января.

Поводом для обращения в следственный комитет стала статья московской журналистки газеты «Комсомольская правда» Ульяны Скойбеды. В материале, опубликованном в феврале 2020 года, приводятся материалы уголовного дела — показания потерпевшей, ее фотографии в нижнем белье, переписка с коллегой по WhatsApp и так далее.

Как сообщают юристы «Правовой инициативы», в заявлении в СК Гульназ Фатхлисламова указала, что издание опубликовало ее личные данные, фотографии и переписку без разрешения. «Я не давала своего согласие на сбор и распространение упомянутых сведений, затрагивающих мою частную жизнь, личную и семейную тайну. Все сведения находились в материалах уголовного дела и хранились в тайне от публики. Вмешательство не было вызвано интересами государства либо иными общественными и публичными интересами. Информацию об уголовном деле и ходе его рассмотрения допускалось освещать в средствах массовой информации без публикаций документов из материалов уголовного дела, фотографий в нижнем белье и настоящего имени потерпевшей»,— указано в заявлении.

В декабре 2020 года Гульназ Фатхлисламова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения ряда статей Конвенции о защите прав человека, утверждая, что спорная публикация является непропорциональным вмешательством в ее частную жизнь.

В региональном СКР информацию о возбуждении уголовного дела не комментируют.

Адвокат госпожи Фатхлисламовой Ирина Валиева сообщила „Ъ“, что ее доверительницу признали потерпевшей и допросили в рамках расследования уголовного дела. Адвокат также рассказала, что поданная в ЕСПЧ жалоба была коммуницирована, но заседание пока не назначено.

Получить комментарии у Ульяны Скойбеды вчера не удалось.

«Редакция медиагруппы „Комсомольская правда“ не располагает официальной информацией о возбуждении какого-либо уголовного дела в отношении нашего журналиста»,— ответили на запрос „Ъ“.

«Уголовные дела не возбуждают для того, чтобы их прекращать. Прежде всего будет интересовать источник, передавший журналистке материалы. Именно этот источник и будет под основным ударом, однако естественно будут задаваться и вопросы журналистке. Допрашивать в качестве свидетеля ее будут точно,— считает старший партнер адвокатского бюро ЗКС, бывший следователь по особо важным делам СКР Андрей Гривцов.— Хотя не думаю, что должно дойти до привлечения ее к ответственности, все-таки она лишь опубликовала информацию источника, не могла знать о законности или незаконности получения данной информации».

Елена Чиркова