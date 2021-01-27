Работа в нефтянке помогла Александру Ивонину найти дело жизни и свою половинку

В жизни мастера по добыче нефти и газа «Удмуртнефти» Александра Ивонина настала пора юбилеев: в прошлом году он отметил 50-летие, а в июле отпразднует 30 лет службы в нефтянке. Приятным подарком к этим датам стала высокая награда – Почетная грамота нефтяной компании «Роснефть».

«После школы я окончил Калужское авиационно-техническое училище и мечтал связать свою жизнь с вертолетами, но в лихие 90-е авиацентр в Пирогово закрыли. Так, я оказался в родной Игре, где стабильным местом работы всегда оставалось Игринское нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Удмуртнефти»,– вспоминает Александр Ивонин.

Начинал слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики. Спустя год его пригласили в отдел снабжения НГДУ. «За 20 лет работы в этой сфере мне удалось посмотреть, как красива и многообразна наша родина. Мы ездили в командировки по всей России и доставляли на предприятие необходимое нефтяное оборудование и материалы»,– рассказывает он.

В 2012-м Александр Александрович открыл для себя новую сферу – добычи нефти и вот уже 9 лет отвечает за бесперебойную работу скважин Чутырского месторождения. Сегодня в его подчинении семь операторов, которые обслуживают более 50 скважин. В этом маленьком кругу есть и спортсмены, выступающие на корпоративной спартакиаде, и музыканты – участники фестиваля «Роснефть» зажигает звезды». Команда живет по негласному правилу: «Один за всех и все за одного», а мастера уважительно называет Сан Саныч.

«Мне особенно повезло с бригадой. Она уже была сплоченной, когда я стал ее руководителем. Ребята по-дружески приняли и поддержали, и это во многом помогло быстро освоиться»,– делится Александр Ивонин.

Нефтянка помогла ему не только найти себя, но и свою половинку. Супруга Инна Сергеевна – бухгалтер в игринском подразделении ООО «РН-Учет» в г. Ижевске (дочернее общество «Роснефти»). В прошлом году они с супругой отметили 25 лет совместной жизни.

«Я люблю свою работу. Производство не стоит на месте, и ты развиваешься вместе с ним. Я благодарен «Удмуртнефти» и «Роснефти» за оказанное доверие и высокую награду, постараюсь их оправдать»,– отмечает опытный нефтяник.