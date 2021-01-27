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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

На месторождении откопали долги

Имущество краснодарского НПО «Промавтоматика» продается за 949 млн рублей

Коммерсантъ (Ростов) от

Имущество краснодарского ОАО «НПО "Промавтоматика"» выставлено на торги за 949,4 млн руб. Об этом в ЕФРСБ сообщает арбитражный управляющий банкрота. За 294 млн руб. продается 3,3 тыс. наименований товаро-материальных ценностей для создания систем автоматизации и связи на объектах Ванкорского нефтегазового месторождения (Красноярский край, разрабатывает НК «Роснефть»). Остальные лоты — дебиторская задолженность компании (самый крупный дебитор — НПО «Промавтоматика» с задолженностью 251,6 млн руб.). Также отдельным лотом на аукцион выставлен автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0 за 277 тыс. руб.


По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «НПО "Промавтоматика"» зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре, основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставной капитал компании составляет 15,4 млн руб. Акционерами компании являются Александр Липко (48,59% доли в УК), Алексей Ушенин и Илья Коновалов (по 15,30%). В 2019 году чистый убыток компании составил 25,4 млн руб., кредиторская задолженность — 1,5 млн руб., дебиторская — 718 тыс. руб.

В октябре 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении предприятия конкурсное производство по иску ООО «Сервис-интегратор» (Москва). Банкротом компания была признана в июне 2016 года. В реестр требований кредиторов на тот момент входили требования на сумму 2,26 млрд руб., а активы компании оценивались в 1,64 млрд руб.

В 2017 году конкурсный управляющий Виталий Волков «Промавтоматики» подал исковое требование, в котором просил привлечь к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров фирмы Александра Орлова и Александра Липко.

Управляющий указал, что Александр Липко не передал документацию компании, а это, по мнению господина Волкова, препятствует ведению конкурсного производства. Кроме того, управляющего смутил иск о признании недействительными 10 сделок с участием «Промавтоматики» на сумму 1,12 млрд руб. Самые крупные из них — цепочки сделок с ОАО «Башнефть-Полюс», ПАО «Сбербанк» на общую сумму 278 млн руб. и сделки зачета с АО «Ванкорнефть» на сумму 551 млн руб. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 сентября 2019 года в привлечении к ответственности было отказано. «Не представлено надлежащих доказательств наличия обязательных условий, при которых возможно привлечение лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника»,— говорится в решении суда.

Аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что на конец 2020 года на балансе у компании значилось ценных активов на сумму около 1,6 млрд руб. Из них порядка 800 млн руб. — это дебиторская задолженность, еще 600 млн руб. запасов (частично изготовленное оборудование и его комплектующие) и 200 млн руб. оборотных средств. «То есть на продажу было выставлено действительно самое ценное, что есть у компании. В частности, системы для Ванкорского месторождения, самого крупного в Восточной Сибири, могут заинтересовать нефтяные и нефтесервисные компании из разных частей России. Дебиторская задолженность и вообще права требований — это гораздо менее ликвидный актив. Во многом успех их продажи зависит от того, какие компании сформировали долг перед "Промавтоматикой". Но поскольку тут имеет место цепочка сомнительных сделок, которые были оспорены в суде, то, вероятно, это весьма проблемные долги»,— считает аналитик.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров согласен, что стоимость продажи активов будет существенно ниже первоначальной, в том числе, в связи с оспариванием в судах целого ряда сделок, поэтому требования кредиторов не будут удовлетворены в полном объеме.

Елена Рыжкова, Краснодар


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