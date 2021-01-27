Кандидатов разложили по портфелям

Вчера депутаты народного хурала Бурятии утвердили все кандидатуры, предложенные главой республики Алексеем Цыденовым на должности заместителей председателя правительства и министров. Напомним, после новогодних каникул господин Цыденов неожиданно распустил регправительство. Эксперты тогда отмечали, что глава республики начал готовиться к выборам в Госдуму РФ и собственным перевыборам в 2022 году. Первым замом председателя регправительства стал бывший министр финансов республики Всеволод Мухин, а занимавший этот пост Игорь Зураев будет возглавлять представительство Бурятии в Москве. Из новых лиц в правительстве — бывший глава Тункинского района Иван Альхеев и ректор Бурятской государственной сельхозакадемии Галсан Дареев.

Вчера сессия народного хурала рассмотрела вопрос назначения на должности зампредов и министров, всего депутатам предстояло утвердить 11 кандидатур, предложенных Алексеем Цыденовым. Напомним, 15 января он объявил о роспуске регправительства и о том, что будет утверждена его новая структура. Свое решение глава республики объяснил тем, что 2021 год обещает быть сложнее предыдущего, и для решения непростых задач нужны структурные изменения. Было создано министерство промышленности и инвестиций, а отдельная должность министра по инвестициям — ликвидирована. Кроме того, в министерстве природных ресурсов расширяется функционал с акцентом «на экологическую составляющую». Новый состав правительства усилит работу по цифровизации всех процессов. Кандидатуры на посты были озвучены на прошлой неделе.

В самом начале сессии, когда и.о. зампреда правительства Баир Цыренов представил депутатам кандидатуру бывшего министра финансов региона Всеволода Мухина на пост первого зама председателя правительства, выступил коммунист Виктор Малышенко. «Два года назад сессия согласовывала кабинет министров, и вот он распущен. Позиция фракции КПРФ такова: отправлять правительство в отставку — это неуважение к руководителям, которых мы же назначали», — заявил господин Малышенко. Также он сказал, что отставка регправительства — очередной шаг по отвлечению населения от реальных проблем. «Где гарантия, что через год ситуация не повторится снова?» — спросил депутат. Депутат Михаил Гергенов (Единая Россия) предложил на каждого кандидата выделить по 15 минут. А депутат Баир Цыренов (КПРФ) потребовал вести сессию по регламенту. Спикер Владимир Павлов (Единая Россия) поставил предложение господина Гергенова на голосование, но оно не было поддержано. В итоге было решено не заслушивать биографические данные кандидатов.

Игоря Зураева, ранее занимавшего пост первого зама, господин Цыденов решил перевести на должность зампреда, руководителя представительства Бурятии в Москве. А работавший на этому посту Антон Виноградов был предложен главой республики на должность министра промышленности. На место господина Мухина в минфине — бывший замминстра Георгий Мадаев. Сохранили свои посты зампреды Вячеслав Цыбикжапов, Евгений Луковников, Петр Мордовской, Баир Цыренов. Из новых лиц в правительстве только бывший глава Тункинского района Иван Альхеев и бывший ректор сельхозакадемии Галсан Дареев. Первый будет работать зампредом, второй — министром сельского хозяйства. На должности руководителя минэкономразвития оставлена Екатерина Кочетова.

По итогам голосования все кандидатуры были утверждены в своих должностях. Единогласно — только Всеволод Мухин. За Игоря Зураева 56 депутатов проголосовали «за», трое были против. Больше всего голосов «против» (по 13) получили Петр Мордовской, Евгений Луковников и Екатерина Кочетова.

Согласование кандидатур на должность руководителей остальных министерств не требуется в народном хурале. Среди них новый только министр природных ресурсов. На эту должность с поста президента Союза охот- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока переходит Сергей Матвеев.

«Принципиальных изменений в правительстве не произошло», — сказал „Ъ“ депутат Баир Цыренов. По его словам, у депутатов были ожидания, что произойдет сокращение должностей в регправительстве, но в итоге добавился еще один зампред.

Екатерина Еременко