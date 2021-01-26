Создатель «Новичка» вступит в бой с COVID-19

Разработчик «Новичка» планирует выпустить лекарство от COVID-19. По словам Леонида Ринка, препарат будет называться «Иммофон». Он основан на лекарстве от проказы, которое разработали в Советском Союзе еще в 60-е годы. Разработчик утверждает, что препарат сможет бороться с вирусными инфекциями и укреплять иммунитет.

Как будет работать лекарство? И почему его выпуск прекратили? Эти вопросы “Ъ FM” задал Леониду Ринку: «Это очень “древний” препарат, созданный в СССР, потом утверждаемый в России, который победил проказу, выиграл международный конкурс антиспидовых препаратов, был в свое время запатентован в разных странах и так далее. А помер потому, что наработчик сделал его неправильно, не по формуле, которая находится в справочнике Машковского, второй том, страница 320.

Проверяя его эффективность при COVID-19, мы нашли добровольцев, было около 700 человек.

У всех все отлично, то есть никаких сложных стадий, никаких смертей — это самое главное.

А общаюсь я, как правило, с пожилыми людьми. Но этот препарат не облегчает течение, он просто усиливает иммунитет, поэтому с сильным иммунитетом получается, что старые, как говорится, молодеют и, как все молодые, не умирают».

Леонид Ринк участвовал в создании яда «Новичок» до начала 90-х годов. В Организации по запрещению химического оружия заявляли, что этим веществом отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас Леонид Ринк возглавляет компанию «Интер-Вита», которая и должна производить препарат от COVID-19. Ассоциации с «Новичком» едва ли навредят репутации препарата, считает гендиректор агентства DSM Group Сергей Шуляк. Напротив, это может даже повысить спрос. Но решающую роль будет играть эффективность лекарства.

«“Новичок” стал именем нарицательным, но дело в том, что к лекарственным препаратам относятся с позиции их эффективности. Если препарат пройдет все стадии клинических испытаний, докажет свою эффективность, он будет востребован, и здесь будет неважно, что “Новичок” применялся для отравления людей. В маркетинге есть черный пиар, который работает иногда намного эффективнее, чем нормальная рекламная кампания. Действительно, из отрицательного понимания можно трансформировать в сознании потребителя положительную область и вызвать интерес, спрос на какой-либо товар, в частности на препарат.

И хотя полноценные испытания проходят не менее двух лет. Понятно, что сейчас могут воспользоваться укороченной схемой, которая существует при COVID-19, но сейчас, когда начинается полномасштабная вакцинация, такая поспешность действий уже отпадет, и им придется, действительно, проходить полный цикл клинических испытаний. Если они хотят только локально здесь позиционироваться, они могут обойтись небольшим количеством испытуемых, ну, а если хотят перейти хотя бы в соседние страны, нужно проходить в соответствии с международными правилами», — отметил Сергей Шуляк.

По словам Леонида Ринка, «Иммофон» будет выпускаться в виде раствора и капсул. При этом кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков сомневается в эффективности препарата. По его словам, лекарство может даже оказаться токсичным.

«Лепра — это бактериальная инфекция. Мне кажется немножко странным, что противобактериальный препарат действует как противовирусный, все упирается в испытания, в первую и вторую фазу, и безопасность надо показать, потому что все эти химические препараты могут быть токсичны. А против лепры, которая очень устойчива, применяли, в общем, достаточно токсичные препараты, сильно токсичные.

Единственное, что раз это химический препарат, насколько я понимаю, он должен сравнительно быстро выводиться из организма, это не прививка, ожидать очень долгосрочных последствий сложно, проверять надо тщательно.

В любом случае это не меньше полугода, а может быть и больше.

Этот препарат подается как иммуномодулирующий, но я очень нехорошо отношусь к таким препаратам, потому что они подталкивают иммунную систему, но весь вопрос: у нас система на подъеме или на спаде? Иммуномодулирующий препарат ее подталкивает как в сторону подъема, если она на подъеме, так и в сторону спада, если она на спаде. Поэтому надо точно знать, когда его применять, то есть в какой момент времени, а это практически никогда невозможно предугадать, если не проводить точных измерений».

Собственный препарат от COVID-19 разрабатывают в Центре имени Гамалеи, где создали вакцину «Спутник V». По словам главы центра Александра Гинцбурга, лекарство основано на антителах. Его испытания начнутся осенью.

Илья Сизов