Жителям Ярославской области хотят разрешить собирать валежник

Департамент лесного хозяйства правительства Ярославской области предложил внести изменения в существующие правила сбора валежника, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что сегодня это предложение поддержали члены профильного комитета ярославской областной думы.

По информации регионального департамента лесного хозяйства, в последнее время к ним обращается много граждан, которые хотели бы собирать валежник около своих сел и деревень. На данный момент по закону это делать запрещено. В департаменте, учитывая многочисленные обращения от жителей области, предложили разрешить сбор валежника в лесах вокруг населенных пунктов.

«Захламленность валежником негативно влияет на микроклимат леса. Расширение возможностей сбора валежника будет способствовать сохранению здоровых деревьев, а это одно из важных направлений реализации нацпроекта “Экология”»,– рассказал заместитель председателя регионального правительства Роман Колесов.

В департаменте предлагают также разрешить при сборе валежника использование ручного инструмента.

«Заготовка валежника осуществляется ручным способом, не наносящим вреда окружающей среде, в том числе лесным насаждениям и почвенному покрову»,– пояснил директор департамента Николай Савельев.

Окончательное решение по изменениям правил закона «О некоторых вопросах регулирования лесных отношений» будет принято на заседании ярославской областной думы.

София Бастрыгина