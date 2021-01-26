Краснодарская компания уменьшила уставный капитал в 25 тысяч раз ООО «Арсеналтрейдинг» сократило уставный капитал с 255 млн рублей до 10 тысяч рублей

Решение о снижении уставного капитала «Арсеналтрейдинга» сразу на 244,9 млн руб. было принято на внеочередном собрании акционеров, информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс». Уменьшение произошло путем погашения доли, принадлежавшей обществу. На данный момент 99,98% акций компании принадлежит самому «Арсеналтрейдингу». Оставшаяся доля - Евгению и Роману Скрынниковым (по 0,01%).

Компания «Арсеналтрейдинг» создана в 2009 году и занимается продажей скобяных изделий под товарным знаком Derzhi. По итогам 2019 года общество получило выручку в размере 179 млн руб., чистая прибыль составила около 1 млн руб. Активы компании достигали на тот момент 363 млн руб. Евгений и Роман Скрынниковы также владеют краснодарской компанией «Арсеналэлектро».

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов указывает на то, что «Арсеналтрейдинг» уже не в первый раз меняет свой уставный капитал. В 2019 году он был увеличен со стандартной суммы в 10 тыс. руб. сразу до 255 млн руб. Одновременно с этим был резко увеличен размер долгосрочных финансовых вложений – с нуля до 340 млн руб. При этом сократились запасы (со 108 млн руб. до всего лишь 240 тыс. руб.), были погашены краткосрочные займы на сопоставимую сумму (112 млн руб.) Также в несколько раз сократились дебиторская и кредиторская задолженности.

«По всей видимости, «Арсеналтрейдинг» совершил какую-то крупную сделку в 2019 году, которая позволила существенно улучшить баланс компании. И приток денежных средств было решено вложить на долгий срок, конвертировав в собственный капитал предприятия. 2020 год внес свои коррективы: деньги снова потребовались, возникли проблемы с платежами, выросли долги, и руководство решило использовать законсервированные свободные средства для решения текущих проблем», - рассказал господин Емельянов.

Андрей Ульченко