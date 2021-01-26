Уральских буддистов обязали покинуть Качканар до 1 февраля

Свердловские власти обязали буддистскую общину покинуть гору Качканар до 1 февраля, говорится на странице общины «Шедруб Линг» во «ВКонтакте». Соответствующая информация была озвучена на встрече властей региона с буддистами и представителями «Евраз Качканарский ГОК».

Гора Качканар находится рядом с Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титано-магнетитовых железных руд, освоением которого занимается «Евраз». На объекте, где будут проводиться взрывные работы, находится буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг», который был основан 15 мая 1995 года Михаилом Санниковым, самовольно занявшим гору. В монастыре в разное время проживали от пяти до 30 человек, в последние годы объект стал туристической достопримечательностью. В 2014 году Качканарский горсуд постановил освободить земли от монастыря, но приставы не смогли исполнить решение суда из-за труднодоступности построек.

В октябре 2020 года «Евраз КГОК» и буддистская община подписали документ, согласно которому все желающие могут посещать сооружения два раза в неделю — в субботу и воскресенье и в дни буддистских праздников. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, представители «Евраза КГОК» выразили готовность взять охрану имущества монастыря в будние дни, когда идут производственные работы. В это время буддисты не могут находиться на территории Качканара.

Позднее «Евраз» предложил оставить ступы на месте, составить график их посещения, а остальные объекты перенести в другое место. В свою очередь представители буддистского сообщества настаивали на полном сохранении сооружений и пребывании в них, пока на горе не ведутся работы по освоению месторождения. После длительных переговоров с региональными властями и промышленниками буддистам был выделен участок для строительства храмового комплекса, отсыпана дорога к нему и выделено 26 млн руб. на организацию переезда.

В ноябре уральская буддистская община сообщила о расторжении соглашения с «Евразом» о графике посещения культовых сооружений на горе Качканар. По мнению представителей общины, компания проигнорировала «прием-передачу» общине религиозных сооружений.

В «Евразе» заявили, что компания и правительство области полностью выполнили все взятые на себя по соглашению обязательства. Кроме того, компания неоднократно предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, «Евраз КГОК» выполнил соглашения в полном объеме. «Однако, обязательства, которые взяла на себя буддистская община, не выполнены или выполнены не в полном объеме. В нарушение согласованного графика посещения сооружений, на горе Качканар постоянно находятся представители общины и это не безопасно для их жизни»,— сказал он.

«По итогам совещания общине поставили ультиматум: если до понедельника, 1 февраля, дежурные не покинут гору, то “Евраз КГОК” волен исполнять или не исполнять решение суда по сносу строящегося монастыря»,— говорится в сообщении общины «Шедруб Линг». По данным общины, соответствующее решение 18 января вынес Качканарский городской суд.

Михаил Мананников