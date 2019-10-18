Уральских буддистов отселят на безопасное расстояние

Сегодня вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил о достигнутом компромиссе в споре между представителями уральской буддистской общины на горе Качканар и «Евразом». «Находиться монастырю там невозможно, иначе придется останавливать программу развития города и качканарского ГОКа. В итоге достигнуто соглашение - в безопасном месте выделяем участок, отсыпаем к нему дорогу, строим бытовые и культовые постройки. Планируем закончить проект до 2020 года. После этого у общины будет возможность периодически по графику, согласованному с ГОКом, совершать паломничество к религиозным святыням»,— пояснил господин Бидонько. По его словам, фактически финансирование переезда буддистов находится в ведении «Евраза».

Напомним, «Евраз» занимается освоением Собственно-Качканарского месторождения руды. На объекте, где будут проводиться взрывные работы, находится буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг», который был основан 15 мая 1995 года Михаилом Санниковым, самовольно занявшим гору Качканар. В монастыре в разное время проживали от пяти до 30 человек, в последние годы объект стал туристической достопримечательностью. Еще в 2014 году Качканарский горсуд постановил освободить земли от монастыря, но приставы не могут исполнить решение суда из-за труднодоступности построек.

Подробнее о конфликте между буддистами и промышленниками — в материале “Ъ-Урал” «Буддисты засиделись на руде»