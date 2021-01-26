В TikTok обнаружили уязвимость, которая позволяет собирать данные пользователей

В функции «Найти друзей» в TikTok обнаружена уязвимость, которая может позволить злоумышленникам собирать личные данные пользователей: номер телефона, ник, пользовательский ID и фотографии профиля, сообщили в компании Check Point. Также брешь дает доступ к некоторым настройкам профиля, в том числе возможности скрыть профиль и управлять подписками.

Эксплуатируя эту уязвимость, киберпреступники могли бы создать базу данных пользователей и их номеров телефонов и применять ее, например, в целевых фишинговых атаках, отметил глава Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов Одед Вануну. Он рекомендует пользователям TikTok указывать как можно меньше данных о себе и регулярно обновлять операционную систему и приложения до последней версии.

Check Point отметили, что сообщили о найденной уязвимости разработчику приложения — компании ByteDance, которая уже принимает меры для устранения бреши.

Юлия Степанова