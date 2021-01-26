Эволюция жилья комфорт-класса

За последние несколько лет уфимские новостройки комфорт-класса совершили качественный скачок, превратившись из «хорошо, что вообще построили» в проекты на любой вкус и цвет. Тон стандартам качества задают застройщики, заинтересованные в развитии строительной отрасли и повышении спроса, который создают требовательные современные покупатели. О том, как меняются предпочтения и что выбирают люди: экономию или эргономику, обсудим с ведущим PR-специалистом ГК «Первый Трест» Натальей Всесвятской.



— Конкуренция за потребителя заставляет застройщиков постоянно улучшать свои проекты, внедряя все новые и новые характеристики для повышения их популярности, а выигрывает в конечном счете покупатель. Неоднократно участвуя в оценке жилых комплексов со всей страны в составе жюри федеральной премии Urban Awards, мы видим, насколько быстро меняются предложения на рынке недвижимости, и можем отметить, что в нашем регионе строятся очень интересные и качественные проекты. Каждый год на рынке недвижимости меняются стандарты классов жилья и растут запросы покупателей. Буквально несколько лет назад у большинства потребителей было всего два критерия: цена и локация. Сегодня вес этих критериев заметно снизился. Теперь покупателей интересуют и качественные параметры ЖК: продуманность и эргономичность планировки, красота двора и интерьера подъезда, эксклюзивность пространства, транспортная доступность и разнообразие инфраструктуры, — рассказывает Наталья Всесвятская.

Для девелоперов важно возводить именно то, что мы захотим и сможем купить. Поэтому серьезные компании непрерывно изучают образ жизни клиентов, в том числе потенциальных, следят за их предпочтениями и собирают отзывы. Все данные анализируются, новые тренды фиксируются и учитываются, когда приходит время проектировать следующий жилой комплекс.

— Успешно реализовав уже 11 проектов (а это более 260 000 кв. м), мы приобрели большой опыт и применяем принцип индивидуальности и комфортности каждого проекта. При разработке концепции учитываются особенности площадки и ее окружения, индивидуально разрабатываются архитектура, благоустройство и формируется инфраструктура комплекса. Постоянный контакт с аудиторией дает нам возможность для комплексного сбора информации об их реальных предпочтениях, что служит улучшению качества будущих жилых комплексов и поиску оптимального баланса в основных параметрах, — поделилась Наталья Всесвятская.

Элементы, ранее характерные для более высоких классов жилья, появляются и в архитектурных решениях комплексов комфорт-класса, как отметили в ГК «Первый Трест», сейчас уже практически все ЖК комфорт-класса имеют и отделку мест общего пользования (МОП) по индивидуальному дизайн-проекту, и закрытый двор с авторскими элементами благоустройства, и подземный паркинг с уровня, с которого можно подняться на любой этаж на лифте. Но самыми интересными, конечно, являются эксклюзивные планировочные решения. Кухни-гостиные, мастер-спальни, гардеробные и кладовые — вот приметы нового времени.

— Стремясь сделать жилье более комфортным, мы активно внедряем в комфорт-класс самые современные опции, которые раньше были прерогативой только «высоких сегментов». К примеру, ГК «Первый Трест» первой в Уфе реализовала колясочные и велосипедные в ЖК «Биосфера», спроектировала эксплуатируемую кровлю с доступом для жильцов комплекса в ЖК «Биосфера Высота», квартиры с деревянными каминами и террасами в ЖК «Уфимский Кремль», внутреннее кондиционирование в ЖК «Новатор», начала применять сценарное проектирование к жилому пространству и устанавливать тематические детские площадки. И мы рады видеть, что другие застройщики, смотря на наш успешный опыт, внедряют в свои проекты функциональные преимущества для жильцов. Еще одно наше нововведение — свободная планировка, которая облегчает ремонт нашим жильцам. Раньше эта опция была присуща только жилью премиум- и элит-классов, но, проведя исследования, мы увидели, что сегодня люди не хотят жить в типовых квартирах, а чаще делают ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Эта опция стала доступна благодаря строительству по монолитно-кирпичной технологии — внутри квартиры нет несущих стен, а значит, вы сами решаете, где вам возвести межкомнатные перегородки или, может быть, лучше обойтись без них, — рассказала ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская.

Несмотря на то, что строительная отрасль очень консервативна, среди новых проектов всегда есть такие, которые предвосхищают рынок и показывают новаторский подход. И хочется верить, что в ближайшем будущем наше жилье станет еще более комфортабельным, а застройщики будут предусматривать в проектах максимально полный спектр всевозможных полезных опций и сервисов, которые будут совпадать с ожиданиями будущих жителей.

Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.