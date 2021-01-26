Число предприятий малого и среднего бизнеса в УрФО из-за пандемии сократилось на 3%

На территории Уральского федерального округа (УрФО) из-за пандемии COVID-19 в 2020 году прекратили деятельность 16 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса — 3,3% от общего числа предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника полномочного представителя президента РФ в УрФО, инвестиционного уполномоченного Анну Ленскую.

По ее словам, число занятых в работе малых и средних предприятий на территории округа выросло, несмотря на снижение количества объектов бизнеса. Кроме того, важную роль в поддержке предпринимателей в период пандемии сыграло снижение страховых взносов с 30% до 15%.

Госпожа Ленская рассказала, что предприятия России снизили оборот почти на 10%, при этом выход на прежний уровень ожидается не ранее 2022 года.

Напомним, весной прошлого года заксобрание Свердловской области приняло законопроекты по смягчению налоговой нагрузки на бизнес в условиях пандемии, предусматривающие снижение налоговых ставок на имущество организаций (с 2% до 1,1%) и по УСН (с 6% до 1%). При этом общий долг физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц региона по налоговым выплатам в декабре составил 35,96 млрд руб.

Ирина Пичурина