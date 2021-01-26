Задолженность по налогам в Свердловской области к концу 2020 года составила около 36 млрд рублей

Общая задолженность физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Свердловской области по налоговым выплатам на декабрь 2020 года составила 35,96 млрд руб., сообщил на пресс-конференции начальник регионального отдела урегулирования задолженности управления Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Артем Балюра.

«На 1 декабря 2019 года задолженность составляла 35,5 млрд руб., на 1 декабря 2018 года — 42 млрд руб. Можно проследить устойчивую динамику снижения данного показателя»,— сообщил господин Балюра и добавил, что ведомство прогнозирует снижение налоговой задолженности на 3% к началу 2021 года. По его словам, пандемия коронавируса незначительно повлияла на рост налоговых долгов граждан.

Напомним, весной прошлого года заксобрание Свердловской области приняло законопроекты по смягчению налоговой нагрузки на бизнес в условиях пандемии. Они предусматривали снижение ставок по налогу на имущество организаций (с 2% до 1,1%) и по УСН (с 6% до 1%).

Ирина Пичурина