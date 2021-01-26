Семьям погибших при взрыве на нефтяном предприятии Татарстана выплатят по 2 млн рублей

В Татарстане семьям погибших при взрыве на территории ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» выплатят по 2 млн руб. страховки. Ответственность владельца объекта застраховали в АО «АльфаСтрахование». Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Напомним, сама трагедия произошла 22 января в селе Большое Нуркеево Сармановского района. По предварительной версии, во время испытаний воздухом разорвалась емкость установки предварительного спуска воды на открытой площадке. В результате ЧП двое рабочих скончались на месте. Еще три человека получили травмы.

Отмечается, что пострадавшим и родственникам погибшим необходимо обратиться за страховкой в АО «АльфаСтрахование».

"Ъ-Казань"