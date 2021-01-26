Прокуратура не выявила нарушений закона в демонстрации свастики в цирке Удмуртии

Прокуратура Первомайского района Ижевска отказалась возбуждать административное дело после демонстрации свастики на выступлении в цирке Удмуртии. Это связано с тем, что символику показали в целях, не связанных с пропагандой, сообщает пресс-служба цирка.

Напомним, что козы в накидках со свастикой на рождественском представлении в цирке в Ижевске вызвали неоднозначную реакцию у публики и пользователей соцсетей. Фотографии были опубликованы на страницах «ВКонтакте» цирка и епархии РПЦ, которая и организовала праздник для детей из воскресных школ Удмуртии. Прокуратура начала проверку. Между тем в цирке и епархии отмечают, что животные с нацистской символикой были использованы для создания образа победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Эксперты говорят, что при демонстрации символики важен факт порицания подобной идеологии.

Подробности читайте в материале «Цирк со свастикой».