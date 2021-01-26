Полиция составила протокол на фотографа 66.ru после акции в поддержку Навального

В Екатеринбурге возбудили административное дело по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) в отношении фотографа портала 66.ру Алексея Школы за участие в несанкционированной властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, несмотря на то, что на ней он присутствовал как официальный представитель СМИ. Об этом написал в своем facebook главный редактор портала Дмитрий Шлыков.

Господин Шлыков отметил, что редакцией подготовлен ряд доказательств того, что во время акции фотограф выполнял профессиональные обязанности. «Напечатали и нараспечатывали вчера толстую стопку разных бумаг и скринов с сайта с синими печатями и моими подписями. Будем отбивать Алексея в суде. Нельзя так с журналистами», — добавил он.

Напомним, несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. В их числе уличный художник Тимофей Радя. Уже после завершения шествия задержали координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на 10 суток. Также были составлены протоколы на двоих несовершеннолетних по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).