Сергей Дмитриев утвержден ректором НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 10-02-02/11 от 25 января 2021 года Сергей Михайлович Дмитриев утвержден в должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева с 26 января 2021 года сроком на 5 лет.

Напомним, ранее на конференции трудового коллектива НГТУ им. Р.Е. Алексеева, состоявшейся 24 ноября 2020 года, по результатам тайного голосования абсолютным большинством – 93% голосов делегатов конференции – ректором Нижегородского государственного технического университета на пятилетний срок был вновь избран профессор доктор технических наук Сергей Михайлович Дмитриев.

Столь убедительный результат стал показателем беспрецедентной поддержки коллективом вуза того курса, который проводит ректор, возглавляющий НГТУ им. Р.Е. Алексеева с 2011 года.