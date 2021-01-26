Мособлсуд рассмотрит жалобу на задержание Навального 28 января

Мособлсуд в четверг, 28 января, проверит законность задержания оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, сообщила адвокат его Ольга Михайлова. Она добавила, что политик просил о личном участии в рассмотрении жалобы.

«Наша жалоба на задержание Навального на 30 суток будет рассмотрена Мособлсудом 28 января в 14:00 мск»,— сказала госпожа Михайлова (цитата по ТАСС).

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля, выездное заседание проводилось в отделе полиции. Прокуратура сочла это законным. По всей России 23 января начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера.

Подробности — в материале “Ъ” «К субботним акциям отнеслись вполне буднично».