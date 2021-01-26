В пролом году РНКБ выдал организациям АПК Кубани и Крыма кредиты на 2,7 млрд рублей

В 2020 году Банк РНКБ подписал кредитные договоры с сельхозпроизводителями Кубани и Крыма на сумму 2,7 млрд руб., сообщается в пресс-релизе финансовой организации. В том числе по программе минсельхоза России со ставкой до 5% годовых было заключено 30 кредитных договоров на 860 млн руб., а в рамках программы минэкономразвития РФ со ставкой до 8,5% - 41 договор на сумму 556 млн руб.

По словам председателя правления банка РНКБ Михаила Якунина, в текущем году банк планирует увеличить объем кредитования сельхозпроизводителей не менее чем в 1,5 раза до 4 млрд руб.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации края, в 2021 году из федерального бюджета на льготные кредиты до 5% годовых для сельхозпроизводителей края выделено 600 млн руб. Их смогут получить как крупные сельхозпредприятия, так и малые формы хозяйствования. Для получения заемных средств аграриям необходимо обратиться в уполномоченные банки.

Андрей Ульченко