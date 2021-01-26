Российский разработчик Hover представил аэротакси

Российская компания по разработке летающих мотоциклов Hover на Малой арене «Лужников» представила свой новый проект — аэротакси. В компании планируют начать серийное производство средства передвижения в 2021 году, а начало повсеместного использования предрекают на 2023–2025 годы.

Аэротакси представляет собой дрон, способный разгоняться до 200 км/ч и поднимать на высоту 150 м двух человек весом до 300 кг. Цифровая система отвечает за управление, пассажиры находятся в защитной капсуле. Разработчики также наладили возможность управления через сети 5G. Стоимость полета — примерно 22,66 руб. за 1 км. Компания Hover в 2016 году представила концепт летающего мотоцикла, после чего сумела привлечь свыше $2,4 млн инвестиций.

По результатам опроса американской технологической компании Ansys среди жителей разных стран, 64% респондентов готовы воспользоваться беспилотным летающим такси.

О том, как летающий транспорт может изменить город, читайте в материале “Ъ” «Автомобили полетят между домами».

Евгений Федуненко