В аэропорту Платов назвали самые пунктуальные авиакомпании 2020 года

Международный аэропорт Платов составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2020 году, сообщила пресс-служба аэропорта. В рейтинг вошли 13 авиаперевозчиков, занявшие первые места в своих категориях: российские авиакомпании, выполнившие за год более 365 рейсов; российские авиакомпании, выполнившие за год менее 365 рейсов; международные авиакомпании. Задержкой считалось отклонение от расписания на 15 и более минут без учета задержек, произошедших по метеоусловиям.

Среди российских авиакомпаний, выполнявших рейсы ежедневно, первую строчку рейтинга заняла «Россия» с показателем 97,1%. Втрое и третье места заняли «Аэрофлот — РА» (95,0%) и Smartavia (94,9), четвертое и пятое места заняли S7 (94,6%) и «Азимут» (93,35). Лидером рейтинга среди российских авиакомпаний, выполнявших рейсы не ежедневно, стала UtairUtair (92,9%), далее расположились Royal Flight (90,9%), Nordwind (89,9%) и «Уральские авиалинии» (82,2%).

Среди зарубежных авиакомпаний самыми пунктуальными признаны Smartwings (93,8), Uzbekistan Airways (90,6%), TurkishAirlines (86,8%) и Flydubai (79,2%).

Сергей Иванов