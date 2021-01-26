Бывший глава подразделения ФСКН задержан за торговлю наркотиками

В Ивановской области за создание подпольных нарколабораторий задержали экс-главу одного из подразделений столичного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ, наркотики в лабораториях синтезировали иностранные рабы, которых «насильственно удерживали под угрозой физической расправы».

Распространяли запрещенные вещества по Центральной России с помощью автомобиля с мигалками и разметкой ФСБ. Сам задержанный руководил наркобизнесом и управлял финансовыми потоками.

ФСКН — ведомство, которое существовало с 2003 по 2016 год и осуществляло контроль за оборотом наркотиков. После ликвидации организации эти полномочия перешли МВД. Упразднить ФСКН решили в рамках сокращения бюджета. В службе трудились около 34 тыс. сотрудников, из них планировалось уволить около 27 тыс., а остальных перевести в МВД.

Помимо экс-сотрудника ФСКН задержали 15 человек. Среди них: руководители ячеек и рядовые участники преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. В том числе задержан «один из ивановских руководителей органа местного самоуправления». 14 из 16 фигурантов дела отправлены под стражу, 2 — под домашний арест. Изъято более 59 кг наркотиков, свыше 10 тонн раствора для их выделения и множество реактивов.