Школа на 825 детей в Ижевске получила разрешение на ввод в эксплуатацию

30 декабря школа на 825 детей на ул. Ильфата Закирова в Ижевске получила разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время объект проходит процедуру лицензирования, написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Уже начали набирать штат сотрудников, в ближайшее время родителям будущих новоселов дадут разъяснения, как записаться в новую школу. Приоритет, конечно, жителям ближайшего микрорайона. В школе будет несколько профилей — медицинский, технологический, естественно-научный. Самое современное оборудование для постижения наук уже поступило: электронные микроскопы, наборы для робототехники, 3D принтеры, очки виртуальной реальности»,— отметил господин Бекмеметьев.