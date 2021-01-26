Челябинский штаб Навального объявил место сбора для шествия 31 января

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Челябинске объявил точку сбора участников шествия в поддержку арестованного политика, которое запланировано на 31 января. В сообщении штаба говорится, что протестующие соберутся в полдень возле памятника Курчатову, где завершилась предыдущая акция.

Вчера руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что местом проведения акций 31 января станут «все города страны».

Несогласованное шествие в Челябинске, которое состоялось 23 января, собрало несколько тысяч человек, несмотря на почти 30-градусный мороз. Его участники собрались на бульваре Славы, вышли на проспект Ленина и отправились к памятнику Курчатова. Десятки протестующих были задержаны, в том числе координатор местного штаба Артем Яумбаев, который получил девять суток ареста.