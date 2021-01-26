Зарубежные СМИ: Утвердят ли сенаторы второй импичмент Дональда Трампа?

Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Джо Байден усомнился, что импичмент состоится. В интервью CNN он заявил, что это должно случиться, но республиканцы вряд ли поддержат. Сам процесс передачи документа широко освещался в прессе, велась телетрансляция. Подчеркивается беспрецедентность ситуации — впервые в истории США импичмент дважды объявлен одному и тому же человеку, который при этом уже не является президентом. Статья обвинения в резолюции всего одна — подстрекательство к мятежу. Но в то, что импичмент все-таки состоится, похоже, никто не верит, пишут ведущие американские СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент еще 13 января, но заседание по делу отложено почти на месяц. Суд состоится после 8 февраля. Это время сенаторы дали Джо Байдену на улаживание неотложных дел: на подтверждение назначений в кабинете министров и введение нового пакета помощи пострадавшим от COVID-19. А команда юристов Трампа за эти недели успеет подготовиться к его защите, отмечает The Times. На процессе стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы в качестве доказательств своей позиции. Для успеха демократам необходимо получить две трети голосов сенаторов.

Республиканцам необходимо перетянуть на свою сторону 17 членов Cената, уточняет издание The Hill. Но пока о поддержке Дональда Трампа заявили только шестеро. Союзники экс-президента начали агитировать колеблющихся голосовать против импичмента. Газета пишет, что не подчинившимся сенаторам гарантированы серьезные проблемы, которые положат конец их политической карьере. «Меньше всего этим парням нужно разозлить Трампа», — приводит The Hill слова одного из неназванных сторонников экс-президента.

Издание Politico описывает тактику Брайана Джека — бывшего советника Трампа по политическим вопросам. Он обзванивает сенаторов-республиканцев, напрямую об импичменте не упоминает, но подчеркивает, что Трамп по-прежнему является убежденным республиканцем и вовсе не планирует создавать какую-то собственную альтернативную партию, как ранее писали в прессе.

Newsweek поясняет, чем будет отличаться второй процесс по импичменту от первого, который Трамп проходил год назад. Впервые процедуре подвергается человек, который уже не является президентом. То есть теряется сам смысл импичмента — отстранение главы государства от должности. Сенату придется изменить протокол. Например, процесс не будет контролировать судья Верховного суда. Вместо него представлять правосудие будет один из сенаторов.

Но в успех этого процесса не верит даже главный политический противник Трампа Джо Байден. Новый лидер Америки сказал в интервью CNN: «Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько». Байден сомневается, что резолюция об импичменте соберет необходимое количество голосов республиканцев.

А сам Дональд Трамп тем временем, как сообщает Reuters, открыл во Флориде офис. Там он будет выполнять свои обязанности в качестве бывшего президента США. Офис будет принимать корреспонденцию, координировать публичные выступления, организовывать встречи и так далее. Кроме того, из Флориды Трамп будет продвигать планы своего политического движения, уточняет агентство.