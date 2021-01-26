В Воронеже вновь выставили на торги 1 га под застройку на улице Чапаева

«Дом.РФ» повторно выставил на аукцион участок под застройку площадью 1,08 га на улице Чапаева в Воронеже. Об этом сообщило DeFacto. В лот помимо участка входит восемь зданий общей площадью 5 тыс. кв. м. Часть территории находится в границах объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня Романовской слободы». Начальная цена лота — 37 млн руб., шаг аукциона — 369,7 тыс. руб. Заявки принимаются до 1 марта, аукцион назначен на 5 марта.

Напомним, в конце 2020 года участок на аукционе за 141 млн руб. приобрела ГК Хамина. Но она не стала подписывать с агентом договор купли-продажи. Причиной этого стал подготовленный спустя пять дней после аукциона региональным управлением по охране объектов культурного наследия проект по постановке на учет защитной зоны «Водонапорной башни Романовской слободы», занимающей большую часть участка под застройку. Защитная зона теперь расширена в некоторых местах до 200 м, а в аукционной документации «Дом.РФ» даже 100-метровая защитная зона, законодательно закрепленная за всеми ОКН с 2016 года, среди обременений указана не была.

Подробнее об участке и претендентах на него — в публикации “Ъ-Черноземье”.