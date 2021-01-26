В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошли сбои

Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, следует из данных сервиса Downdetector. Неполадки начались примерно в 12:32 мск. Все три интернет-ресурса принадлежат компании Facebook.

Пользователи Facebook сообщают о неполадках в работе сайта (85%) и трудностях со входом в учетную запись (14%). В Instagram пользователи отмечают проблемы с загрузкой изображений (58%), входом (23%) и работой веб-сайта (18%). Пользователи WhatsApp сообщили о проблемах при подключение к серверу (85%), работе веб-сайта (12%) и авторизации (1%). Жалобы в основном поступают из Москвы и Санкт-Петербурга в России, а также из Финляндии и Эстонии.