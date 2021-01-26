Суд утвердил мировое соглашение мэрии Новосибирска и СГК о расторжении концессий

Арбитражный суд Новосибирской области во вторник удовлетворил ходатайства МУП «Энергия» и АО «Сибэко» (правопреемник — АО «СГК») об утверждении мирового соглашения, сообщили “Ъ-Сибирь” в суде.

Соглашение оговаривает порядок досрочного расторжения двух заключенных в 2017 году шестилетних концессий на эксплуатацию теплосетевого хозяйства Новосибирска.

Условия мирового соглашения пока не уточняются. Ранее представители муниципалитета и СГК сообщали, что компания может выплатить 305 млн руб. компенсации, а мэрия возьмет на себя обязательство вложить часть этих денег в теплосети.

По концессионным соглашениям №13 и №14 мэрия передала «Сибэко» 21 котельную, теплосети микрорайонов Пашино и ОбьГЭС в Новосибирске. Компания должна была с 2018 по 2023 годы провести их модернизацию в сумме примерно на 650 млн руб. Необходимость расторжения этих концессионных соглашений мэрия и СГК ранее объясняли неактуальностью отдельных проектов и планами заключить новую концессию, которая охватит почти все теплосетевое хозяйство города.

Дарья Решетникова