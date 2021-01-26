Товарооборот между Белоруссией и Удмуртией за 2020 год вырос почти в два раза

В 2020 году товарооборот между Белоруссией и Удмуртии вырос почти вдвое и достиг $85 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова, который встретился с руководителем отделения посольства Белоруссии в РФ Артуром Карповичем.

Господин Бречалов также подчеркнул, что Белоруссия входит в ТОП-3 стран по объему товарооборота с Удмуртией. В настоящее время в Белоруссию экспортируют 200 предприятий республики. Кроме того, около 170 предприятий закупают белорусскую продукцию.

Артур Карпович добавил, что товарооборот между сторонами увеличился, в первую очередь, за счет сельского хозяйства. «Показатель, на самом деле, невысокий, и есть куда идти и в части поставок техники, и ремонта дорог, и оказания услуг в сфере строительства»,— отметил он.