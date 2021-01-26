«Горзеленхоз» назвал ярославские дороги почищенными до асфальта

26 января на оперативном совещании у мэра Ярославля Владимира Волкова обсуждался вопрос уборки города от снега. Директор занимающегося работами по уборке улиц муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов сообщил на совещании, что основные улицы города очищены.

«В первую очередь мы проводим уборку основных магистралей, расчистку дорог первой и второй категорий. Наступившие благоприятные погодные условия позволили нам начать обработку улично-дорожной сети жидким реагентом, что позволило нам убрать зимнюю скользкость и расчистить дороги до асфальта. Самое главное, что мы убрали зимнюю скользкость на перекрестках, а также спусках и подъемах дорог. Сейчас ведется уборка второстепенных дорог. При этом используется песко-солянаю смесь, так как есть на некоторых дорогах имеется большая наледь и жидкий реагент не всегда срабатывает»,— рассказал господин Степанов.

По его словам, сейчас, в связи с наступившим потеплением, главная проблема – скапливающаяся на тротуарах и пешеходных переходах талая вода. Он отметил, что ведется работа по очистке ливневой канализации для организации пропуска воды. Директор уточнил, что из тех мест, где отсутствует ливневая канализация, ведется вывоз снега на снежный полигон.

Мэр Ярославля Владимир Волков отметил, что жители направляли к нему обращения по поводу воды на тротуарах.

«Нужно повышать качество уборки и активнее взаимодействовать с единой диспетчерской службой. Скопившуюся воду надо откачивать на грунт или вывозить специальными машинами»,— поставил задачу подчиненным господин Волков.

Антон Антонов