Индекс MSCI исключит акции еще пяти китайских компаний

Оператор индексов MSCI объявил о предстоящем исключении ценных бумаг пяти китайских компаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление MSCI. В числе этих компаний — CGN Power, China National Chem, China National Nuclear Power, China Shipbuilding Industry и Inspur International.

Как отмечают в MSCI, компании будут исключены к концу дня 27 января, если к тому моменту новая американская администрация не внесет изменений в указы президента Дональда Трампа, в соответствии с которыми действует оператор.

Ранее оператор MSCI уже исключил ряд других китайских компаний из своих индексов. В частности, исключение семи китайских компаний в декабре оператор объяснил их связями с военными и спецслужбами КНР. Аналогичные шаги в отношении отдельных китайских компаний предпринимали также операторы индексов FTSE и Нью-Йоркская фондовая биржа также из-за связей этих компаний с военными в соответствии с указами Дональда Трампа.

Алена Миклашевская