Индексы FTSE и MSCI исключат акции трех китайских компаний

Индексный провайдер FTSE Russell исключит три китайские телекоммуникационные компании из глобальных индексов с 11 января, сообщает Reuters со ссылкой на заявление FTSE Russell. Индекс MSCI исключит эти три китайские компании в конце рабочего дня 8 января.

В заявлении FTSE Russel указано, что компания исключит China Mobile, China Telecom и China Unicom Hong Kong из серии FTSE Global Equity Index Series (GEIS), FTSE Global China A Inclusion Index и связанных индексов. MSCI исключит эти же три китайские компании из индексов MSCI ACWI, MSCI China All Shares Indexes и других связанных индексов.

Ранее акции China Mobile, China Telecom и China Unicom Hong Kong исключила Нью-Йоркская фондовая биржа. Это связано с указом президента США Дональда Трампа, по которому с 11 января запрещается инвестировать в китайские компании, связанные с военными. Китай заявил, что США используют государственные меры «для подавления китайских предприятий».