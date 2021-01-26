В Ярославской области возбудили уголовное дело за взятку сотруднику ДПС

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего водителя автомобиля, который предложил сотрудникам ДПС ГИБДД взятку в размере 1,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительным данным, в городе Тутаеве сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил полицейским взятку. Сотрудники ДПС ГИБДД сразу же сообщили об этом в дежурную часть. В итоге в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

«Отделом дознания МО МВД России "Тутаевский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3. ст.30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество)»,– говорится в сообщении пресс-службы. В УМВД уточнили, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности.

София Бастрыгина