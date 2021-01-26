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АО «БЭСК» отвечает на вопросы потребителей

В связи с тем, что потребители все чаще обращаются в группу компаний АО «БЭСК» с вопросами о новых интеллектуальных приборах учета электроэнергии и их эксплуатации, ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»), являясь клиентоориентированной компанией, выпустило специальную памятку «Интеллектуальные» приборы учета электроэнергии. Вопросы — ответы».


В ней содержатся ответы на наиболее типичные вопросы о правомочности территориальных сетевых организаций и потребителей в сфере установки и эксплуатации электросчетчиков, отличиях интеллектуальных приборов учета электроэнергии от традиционных счетчиков, поверке, способах передачи показаний, обратной связи с сетевыми организациями. Кроме того в памятке указаны номера телефонов структурных подразделений ООО «Башкирэнерго» в городах и районах Башкирии, куда можно обратиться по вопросам учета электроэнергии.

Памятка размещена на сайте АО «БЭСК» в разделе «Потребителям» — «Приборы учета электроэнергии» и в аналогичном разделе сайта ООО «Башкирэнерго». Также ООО «Башкирэнерго» планирует выдавать памятку потребителям при установке новых интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

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