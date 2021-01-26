В Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человек и 186 заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались женщины 1941, 1954 и 1966 годов рождения и мужчины 1936 и 1955 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За истекшие сутки в регионе было выявлено 186 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время 181 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 26 января, в области выявлено 27193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 25509 человек выздоровели. 297 больных умерли. В больницах находятся 1564 человека, из них 749 — с установленным диагнозом COVID-19 и 815 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13544 человека. На втором месте Рыбинск — 3507 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1505 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 200, 170 и 134 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведен 2801 тест на коронавирус. Карантин установлен для 7802 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов