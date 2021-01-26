На Дону за сутки выявили 382 случая коронавируса

В Ростовской области за минувшие сутки выявлено 382 случая коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 142. В Батайске и Новочеркасске выявлено по 11 случаев, в Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Красносулинском и Неклиновском районах — по 10, в Азовском районе — девять, в Белокалитвинском, Миллеровском и Тацинском районах — по восемь, в Каменске-Шахтинском и Сальском районах — по семь, в Аксайском и Ремонтненском районах — по шесть. По ять новых случаев зарегистрировано в Азове, Волгодонске, Гуково, Веселовском, Каменском, Мясниковском, Песчанокопском и Семикаракорском районах, по четыре — в Верхнедонском, Егорлыкском, Морозовском, Пролетарском районах, по три — в Зверево, Боковском, Волгодонском, Заветинском, Зерноградском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Обливском (3), Октябрьском, Тарасовском и Целинском районах, по два — в Багаевском, Дубовском, Кагальницком, Куйбышевском, Орловском, Усть-Донецком, Цимлянском районах. По одному случаю заражения коронавирусом за сутки выявлено в Донецке, Зимовниковском, Кашарском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.

За сутки в регионе выздоровели 318 человек. Умерли 28 человек.

По состоянию на утро 26 января количество инфицированных в области превысило 61,8 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1473. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период выздоровели более 51,2 тыс. человек, умерли 2 533 пациента. Сейчас в стационарах лечатся 2,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева