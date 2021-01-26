В Тюменской области выявили 152 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области COVID-19 заразились 152 человека, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще три человека скончались. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 27 501 человек, более 25 тысяч уже выздоровели, 241 пациент скончался.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 18 241 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 756 931 человека, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 70 482 человека скончались.

Напомним, в регионе до 28 февраля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников