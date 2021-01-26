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На Ямале COVID-19 подтвердился у 75 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 75 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. За сутки подтвердили еще два летальных случая. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 35 282 человека, более 30 тысяч уже выздоровели, 373 пациента скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 18 241 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 756 931 человека, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 70 482 человека скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников


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