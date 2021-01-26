За 2020 год количество детей-отказников в Свердловской области сократилось на 16%

Количество детей, от которых матери отказались в роддомах, в Свердловской области сократилось на 16% за 2020 год, сообщил департамент информационной политики региона. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе сегодня составляет более 15,6 тыс. человек, говорится в сообщении. Это на 4,5% меньше, чем в 2019 году. Более 91% из них воспитываются в семьях.

Количество семей, замещающих родителей, в Свердловской области составляет 12 тыс. По данным департамента, из них 93% находятся на социальном сопровождении или получают социальные услуги от организаций социального обслуживания.

По словам министра социальной политики региона Андрея Злоказова, в Свердловской области подготовку кандидатов в приемные родители осуществляют 76 организаций. Они оказывают семьям психологическую, правовую и иную помощь.

Михаил Мананников