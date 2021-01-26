Башкирия получит из федерального бюджета 20 млн рублей на спортивные площадки

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 2 млрд руб. на создание и оснащение спортивных площадок и физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Документ опубликован на сайте кабмина. В этом году Башкирия получит 20 млн руб., такую же сумму выделяют для Татарстана.

Как следует из пояснительной записки, с помощью субсидий правительство страны планирует построить 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа с гимнастическим оборудованием и тренажерами в городах и сельской местности. Комплексы должны быть приспособлены для нужд людей с инвалидностью.

Анна Соколова