Холдингу Goldman Group официально присвоен кредитный рейтинг

Агентство «Эксперт РА» впервые присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании – ПАО УК «Голдман Групп» на уровне ruBB+. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Прогноз по рейтингу стабильный.



Как отмечают в агентстве, ПАО УК «Голдман Групп» является материнской консолидирующей компанией сибирского холдинга Goldman Group, занимающегося растениеводством, производством комбикормов, животноводством, мясопереработкой, дистрибуцией, в том числе через фирменную розничную сеть «Мясничий», а также оптово-розничной торговлей нефтепродуктами.

УК «Голдман Групп» управляет текущей и стратегической деятельностью многопрофильного холдинга, владея 100 % акций во всех операционных компаниях группы. Юридическое структурирование холдинга завершилось в начале 2020 года, тогда же на базе собственного мясоперерабатывающего завода запущено промышленное производство мясной консервации, ставшей ключевым драйвером роста в среднесрочной перспективе.

По данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО за 9 месяцев 2020 года, активы холдинга Goldman Group составляют 14,3 млрд руб., капитал – 11,2 млрд руб.

Отметим, что в России официальным рейтингом на уровне ruBB+ и стабильным долгосрочным прогнозом обладают единицы компаний, в Сибири это холдинг Goldman Group. Для сравнения: таким же рейтингом обладают и государственные облигации Томской области.