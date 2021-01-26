Двух ярославцев осудят за хищение бумаги почти на 2 млн рублей

В Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в хищении бумаги в рулонах со склада в Заволжском районе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По материалам дела, обвиняемые, мужчины 1983 и 1984 годов рождения в течение нескольких месяцев в 2019 году похищали бумагу в рулонах со склада. Всего было похищено 34 т бумаги. Общий ущерб составил более 1,75 млн руб. Один из обвиняемых ранее был сотрудником организации, имущество которой было похищено. Уволившись из организации летом 2019 года он со своим знакомым совершил хищение бумаги, применяя имевшийся дубликат ключа от склада. Бумагу с территории склада обвиняемые вывозили на автомобиле и сдавали ее в виде макулатуры на пункте приема вторсырья.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере) расследовала следственная часть следственного управления УМВД России по Ярославской области. Сейчас расследование завершено. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и уголовное дело направлено в суд.

Антон Антонов