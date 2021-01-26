ХК «Ижсталь» проиграл «СКА-Нева» со счетом 3:6

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в домашнем матче петербургской «СКА-Нева» со счетом 3:6. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра была до нашего удаления в третьем периоде. Сражались, старались забить, сравнять счет. Но, к сожалению, глупые ошибки в обороне решили исход матча. Будем готовиться к "Динамо"»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что в настоящее время «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка. У «Молот-Прикамье», который располагается на 25 строчке, 25 очков.