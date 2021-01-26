26 января, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Подробно

«Дни Медиалогистики» MSK-IX пройдут онлайн 17-18 февраля

Конференция «Дни Медиалогистики» о бизнесе на стыке медиа и телеком-индустрий пройдет 17-18 февраля 2021 года в безопасном онлайн-формате.

«Медиалогистика» сегодня — это одна из платформ MSK-IX, набравшая за четыре года существенные обороты и активно развивающая российский и иностранный контент. ТВ-операторам теперь проще делать широкие портфолио из телеканалов, что отражается на их же привлекательности.

Программа «Дней Медиалогистики» включает доклады, интервью и дискуссии с участием представителей зарубежных и российских медиахолдингов, национальных и региональных операторов, производителей и дистрибуторов контента.

Лейтмотив конференции - трансформация медиа и телеком-экосистем. Спикеры поделятся реальным опытом запуска медиапроектов внутри телеком-компаний, интернет-сервисов на базе спутниковых операторов, инновационных digital-направлений в медиахолдингах.

В рамках программы состоится контент-шоу с премьерами новых телеканалов и других медиабрендов, обмен опытом производства и монетизации контента в эпоху пандемии, практические воркшопы: как запустить новый телеканал, как снизить затраты на производство и доставку, как организовать зарубежную дистрибуцию российского телеканала.

Организатор конференции, компания MSK-IX, с 2005 года проводит «Пиринговый форум» peering-forum.ru, собирая ежегодно до 900 участников телеком-сообщества. Идея провести отдельное мероприятие «Дни Медиалогистики» для медиа/телеком-аудитории возникла в связи с переносом на лето профильной выставки CSTB, чтобы утолить потребность в профессиональном общении для тех, кто привык это делать в феврале.

Регистрация на сайте.

Приглашаются информационные партнеры для поддержки мероприятия, условия участия высылаются по запросу.

MSK-IX на рынке телекоммуникационных услуг уже 25 лет. Помогает компаниям развивать сети и сервисы в интернете быстрее и с меньшими затратами, предоставляя доступ к Internet eXchange, сервисным платформам и дата-центрам.

Сегодня более 800 организаций из 100 городов и 20 стран мира используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. К MSK-IX подключены операторы связи, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети.

Комментарии

Печать

Все материалы

«Ростелеком». Партнерский проект "Ъ-Краснодар"

Экологичная синергия: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России

На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информации

«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения

«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21

Посторонний не пройдет: первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи

Wink включает праздники и представляет «Новогодний Трасформер»

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя